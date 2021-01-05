反修例案：男生遇追截涉拒捕　辯稱路過無端遭撲跌斷門牙

2019年11月11日有市民發起「三罷」示威活動，期間一名男生於旺角遇到追截，被指身藏噴漆等物品，並涉嫌在被捕過程中多番掙扎，甚至試圖在警員取手銬時伺機跑走。該男生被控拒捕、管有適合作非法用途的工具及管有物品意圖損壞及摧毀財物3罪，他否認控罪，案件今（5日）在西九龍法院開審。辯方質疑涉案物品是警員在附近拾來，又指被告只是路過，但被人撲跌令他手腳及眼睛損傷，2隻門牙斷裂，眼鏡飛脫，事後更遺失手機。惟警員不同意辯方說法。

20歲被告陶晉康，報稱是學生。他被控於當日在洗衣街公園內管有一支噴漆，27條索帶、一把摺刀、2支螺絲批及5把六角匙，以及抗拒督察A。

督察A供稱，當日早上8時許，他乘警車到旺角洗衣街一帶執勤，至洗衣街公園對開，見到約30名穿黑色衣物的人士聚集，於是落車截查，對方見狀四散。

A隨即落車追截，他從後追着孭着袋的被告，並大叫「警察，咪走」，但被告沒有理會繼續逃跑。A追上從後環抱被告試圖制服他，但被告不斷掙扎，更企圖用手推開A，最終兩人同告失平衡倒地，A乘機壓在被告身上。

A續指，當他宣布拘捕，同時放開手去拿手銬時，被告卻覷準機會雙手撐地，借勢站起再逃跑，但跑了5至6步便被追上。A最後與另一名同袍合力制服被告，過程中曾用警棍連續擊打被告約4下。其後搜袋時，在被告的袋中搜出涉案物品。

A接受盤問時，承認第一下打被告前並無作出警告，故隨即作警告才再打第二下。A又承認，過程中除了說「警察，咪走」，便沒有表露警員身份，也因情況緊急，沒有出示委任證。

辯方卻提出另一版本，指事發時被告途經案發地點，期間被告被A從後撲跌，以致眼鏡飛脫、身體多處受傷，手機亦不知所終。被告由始至終都沒有反抗，A卻把被告壓在地上再用警棍擊打。辯方續指，警方搜獲的袋是在其他地方拾來，根本不屬於被告，又表示若被告背部位置孭着袋，A不可能環抱被告，質疑A「一路上庭一路作」。A全盤否認上述說法。