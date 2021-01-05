上水和東涌新停車場造價逾8.5億元　議員批造價太貴

政府建議撥款共約8.5億港元，於上水和東涌分別興建一個地面停車場，以及一個公共運輸交匯處連地底停車場，提供合共410個泊車位。議員質疑項目造價太貴，一個泊車位造價達100至200多萬港元，又批評項目提供的泊車位太少，未能解決地區泊車需求。

位於上水的擬建地面停車場樓高9層，提供320個私家車泊車位和約10個輕型貨車泊車位，估算造價為為4億2,130萬港元。另外，東涌的擬建單層公共運輸交匯處及單層地底停車場，造價分別為2億6900萬港元和1億6,750萬港元，提供80個私家車泊車位。由於項目會配合周邊的公營房屋發展，政府將委託房委會負責興建相關工程。

議員陳恒鑌指，上水的擬建地面停車場每個泊車位造偵達達127萬港元，而東涌的地底停車場每個泊車位造價更高達211萬港元，比上水的貴接近1倍。他批評相關工程造價太貴，又質疑為何東涌的擬建停車場要建於地底，而非建於擬建的公共運輸交匯處上面。

議員田北辰質疑東涌的擬建停車場只提供80個泊車位，未能滿足鄰近居民的泊車需求，質疑當局為何不於擬建的公共運輸交匯處上面，興建層架式的自動泊車系統，增加泊車位數目。

房屋署總建築師利家輝解釋，東涌的擬建停車場及公共運輸交匯處旁邊會興建公營房屋，而整個發展項目已用盡地積比，加上選址屬於新填海區，地質影響項目造價，加上要遵守可持續發展的指引，若將擬建的停車場建於擬建的公共運輸交匯處上面，會影響鄰近新發展的公營房屋低層單位的通風，可能需減少興建200個公營房屋單位。