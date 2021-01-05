合謀瓜分安泰邨裝修工程 6公司及負責人被罰20萬至60萬元

競爭事務委員會於2019年興訟，指控6間裝修承辦商及其3名負責人，於2017年觀塘安泰邨一期入伙期間違反《競爭條例》，「分餅仔」合謀定價瓜分裝修市場。涉案6間裝修公司及其中2名負責人其後承認違例，競爭事務審裁處副主任法官歐陽桂如在去年底聽取求情後，今天（5日）頒布判詞，判他們罰款20萬至60萬港元。

今天被判罰的8名答辯人，包括馮氏機電工程有限公司、義興鐵器土木油漆工程、雅閣建築裝修工程公司、興盛建築公司、聯合裝飾工程有限公司、陶記營造廠有限公司、黃偉銓及黃富新。其中黃偉銓為馮氏機電工程的代表，黃富新則為聯合裝飾工程的代表。

據同意案情，上述公司的代表在涉案時期加入一個名「安泰一」的 WhatsApp群組，將安泰邨一期兩幢大廈的層數分成6組，然後經抽籤分配給6間公司，協議不會搶奪不屬自己層數的生意，並就基本工程定下共同「套餐價」。

法官在判詞表示，房委會轄下屋苑遍報全港，裝修承辦商共有223個，其反競爭行為會造成傷害，對低收入家庭影響尤甚。法官指如非無先例可援，罰款額其實應進一步增加，而在考慮每間公司的年營業額，以及個別求情因素後，決定6間公司的罰款金額為33.3萬至59.8萬港元。黃偉銓和黃富新則分別罰款20萬和60萬港元。

除罰款外，競委會亦要求競審處頒發禁制令，禁止各答辯人再違反《競爭條例》。不過法官就指相關工程現已完結，答辯人已不可能在同一屋苑再犯；如他們日後再犯，競委會應在新案申請禁令。