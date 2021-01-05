隧道分階段實施不停車繳費　議員憂引起混亂

政府計劃在全港政府擁有收費隧道，推行不停車繳費系統，利用自動車牌識別裝置和車主貼在汽車的「繳費貼」，自動向駕駛者收取隧道費，首階段於2022年在獅子山隧道、城門隧道及青沙管制區推行。有議員質疑新措施分階段推行，駕駛者需記住哪些隧道毋需停車繳費，哪裡需要停車繳費，會造成混亂。

議員陳恒鑌表示，整個不停車繳費系統分3階段進行，先做獅子山隧道、城門隧道及青沙管制區，再做香港仔隧道、海底隧道、東區海底隧道及大老山隧道；而西區海底隧道和大欖隧道，則待其分別於2023年8月及2025年5月交還政府後才推展，「為甚麼不一次過推行，這條隧道我要記住用不用停車繳費，那條隧道又到底停還是不停，會令到市民很混亂。」他又認為，即使西隧和大欖隧道的專營權未完結，政府亦可以先為該2條隧道設立相關系統。

運輸及房屋局副秘書長(運輸)謝詠誼表示，現時駕駛者習慣過隧道需停車繳費多年，但確保新系統推行初期運作暢順，分階段推行是最穩妥的安排。她稱，不停車繳費推行後，隧道收費亭會被拆卸，如果所有隧道都於同一日改變收費模式，運作會有困難。