4.5億日圓劫案　巴籍司機涉駕車接應　否認搶劫罪

2018年2月尖沙咀發生4.54億日圓劫案，匪徒從找換店職員手上劫款後乘車逃走，不過有途人見到涉事汽車形迹可疑記低車牌並通知警方。警方其後設路障並於美孚新邨成功截車，最終拘捕3名南亞裔男子，並控告他們一項搶劫罪。其中被指是涉案私家車司機的巴基斯坦漢今（5日）於高院否認搶劫罪，案件隨即開審，並傳召目擊涉案私家車到現場的途人作供。

任職貨車司機的被告簡志成（KHAN Khurram Bashir）(37歲）被控於2018年2月9日在尖沙咀碧仙桃路連同THAPA Kenis、MUHAMMAD Yamin Butt及一名不知名人士搶劫合共4.54億日圓（折合約3200萬港元）。

控方開案陳詞指，案發當日早上5名找換店職員，拿着兩個共裝著4.54億日圓的行李篋打算到銀行存款，途中有數名戴帽及蒙面男子，突然在路旁一輛銀色私家車內冒出，襲擊職員並搶去兩個行李篋後逃去。而當時有途人見到涉案私家車形迹可疑記低車牌通知警方，附近閉路電視亦拍到案發經過。

同日下午警方在各處設路障，並於美孚新邨附近成功截到涉案私家車，坐在司機位的被告與前座男子同被拘捕。後座兩名男子則跳車逃跑，其中一人最終被截。警方並在車上一個紫色行李篋內，起回失竊的4.54億日圓。

貨車司機楊凱生供稱，當時他見到一輛停在堪富利士道與彌敦道交界的銀色私家車上跳出約5至6名戴面具男子，當中有人拿著一些銀色物品，他覺可疑便記低汽車的車牌與顏色，之後便見到有兩個面具男子拖着兩個行李篋跑走，有人受傷，他遂報警報告可疑車輛的車牌號碼。