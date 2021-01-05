上海仔保釋：突提早一日報到　王國興斥棄保積犯潛逃機會高

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，兩度棄保潛逃後去年11月底回港即被捕，完成檢疫後現正獲准保釋候查。上海仔原定於周四（7日）到警署報到，卻又再稱病以覆診為由，突然要求提早至周三（6日）報到。然而惡貫滿盈的他早有詐病潛逃前科，有關注組織直言上海仔屬棄保積犯，有高度潛逃風險，若警方再批准他保釋是荒謬絕倫，促將其扣查並盡快起訴，將案件交由法庭處理。

翻查紀錄，上海仔曾涉及的兩宗棄保潛逃案，首宗案件在2016年7月21日，上海仔搭飛機由泰國返香港，在機場被「O記」拘捕，涉嫌刑事誹謗、串謀傷人及串謀刑事毀壞，其後獲准以5萬港元保釋。案件拖至2018年仍未提出檢控，上海仔當年5月15日須就事件到警署續擔保，惟消息證實他當日沒有續保，警方發出通緝令及充公其保證金。

四處流竄的上海仔兩年多來在多國潛逃，有傳他去年在意大利患上新冠病毒並且山窮水盡，最終於去年11月22日晚上返港，並在機場被警方有組織罪案及三合會調查科人員拘捕，他其後獲准以20萬港元現金保釋外出，並需再到機場警署報到。

另一宗棄保案則指他涉嫌在2007年1月至2012年7月期間，透過4個本地銀行戶口，清洗逾億元懷疑黑錢。他於2017年11月1日在港島住所被警方毒品調查科財富調查組人員拘捕，控以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名，通宵扣查至翌日下午，獲准以20萬港元保釋候查。

原本他需要在2018年4月到警署報到，惟他只由律師代表發信警方，聲稱在泰國中風而沒有現身，再次棄保潛逃，卻被拍得在外地風流快活，身處柬埔寨一間賭場，行得企得。警方根據其律師提交的資料進行調查，發現當中的「醫生紙」資料並不正確，所以決定不接納其無向警方報到的理由，並沒收其保證金，更發出通緝令，通傳各執法部門及口岸，發現上海仔便要即時拘捕歸案。

除在港多罪纏身，他亦正被澳門通緝。早在2015年12月，上海仔與同夥退休高級警司王福林在澳門盜竊及訛騙，偷取賭廳籌碼及現金共6000萬港元，遭澳門當局正式立案，並循「一般侵犯財產罪」調查，兩人一旦入境澳門，便會立即被扣查，而通緝令至今仍然有效。

「23萬監察」發言人王國興直言，上海仔一再潛逃前車可鑒，若再批准他保釋實在混帳及荒謬絕倫，而有關執法部門若無法保證他不會再潛逃，則應將他扣留調查。王指上海仔身犯多案，促請律政司盡快提出起訴將其交由法庭處理，案件一拖再拖，而上海仔又視香港法律如無物一再潛逃，令人氣結。