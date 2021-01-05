反修例案：律師未按指示提問影響裁決　無業漢爆粗罵警上訴得直

中年無業漢被指在前年11月旺角的示威活動中「爆粗」罵警，說了一句：「X你老母死差佬！我頭先無啦啦食咗兩個催淚彈！」去年5月他在九龍城法院被裁判官陳慧敏裁定公眾地方擾亂秩序罪成。他不服定罪上訴到高院，上月成功獲原訟庭撤銷定罪撤銷。法官於今日（4日）頒判詞解釋判決理據，指上訴人原審時的大律師並無按上訴人指示向控方證人盤問；法官強調這並非大律師失職，但這事確實令人對原審裁判官的裁斷有所保留，因此其裁決並不穩當。

法官黃崇厚指，上訴人王偉威其中一項投訴，是指原審時其大律師沒有按他的指示，在盤問警方證人時指出事發前警員曾向他照射強光。法官為釐清事實，要求上訴人及大律師呈交誓章。綜合有關內容後，法官同意上訴人確曾這樣指示大律師，但大律師決定不盤問，是在其專業判斷和取捨的範疇之內，不屬失職。

雖然大律師的做法並未至對上訴人不公，但法官指原審裁判官在裁定上訴人的自辯不可信時，其中一個理據就是他的大律師在盤問，並無向證人指出他曾被強光照射此點。現在既然事實證明上訴人確有指示，原審裁判官的裁斷基礎便有疑問，故此罪成裁決須予撤銷。