被質疑防「起底」無時間表　曾國衞：年內完成修例建議

自前年爆發反修例風波以來，持不同政見人士及執法人員紛紛被「起底」。

自前年反修例風波爆發後，持不同政見人士及執法人員紛紛被「起底」，對此政府計劃於今年內向立法會提交《個人資料（私隱）條例》修訂建議。有議員今日(5日)在立法會政制事務委員會上詢問局方在未提交建議前如何應對「起底」行為。政制及內地事務局局長曾國衞指明白「黑暴」帶來的遺害，會盡快與個人資料私隱專員公署完成研究工作；公署數月來亦去信不同社交平台，要求移除有關「起底」資料，獲7成回應。

對於政府未能提供完成修訂條例建議的時間表，議員李慧琼詢問政府現時有何措施阻止市民、執法人員、議員及官員被「起底」情況繼續。議員麥美娟亦關注起底情況，要求盡快交代修例時間表，又指雖然運輸署作新的查冊安排，惟她指不少機構都會通知當事人有人查閱其資料，建議政府可將有關安排推展至其他部門，如土地註冊處的查冊申請。

曾國衞強調，非常重視防止公眾被「起底」的工作，強調明白早前「黑暴」帶來的遺害，會與公署捉緊時間工作，盡快交上立法會。他又指各部門正檢視相關查冊安排，重申在符合查冊目的同時，亦要確保被查冊人士的利益不受損害。

政制及內地事務局副局長陳帥夫指，過去數月公署一直去信不同社交平台，要求移除有關「起底」資料，形容反應不俗有7成回應，同時執法部門亦加強檢舉工作，他舉例指2個月前法庭已裁定起底人士監禁38個月。

根據個人資料私隱專員公署去年12月提供的數字，自2019年6月起，公署共處理逾4,900宗「起底」的投訴個案，並向18個網站、網上社交平台或討論區的營運商去信共240多次，要求移除超過4,100條「起底」連結。公署亦已將逾1,400宗個案轉交警方進行刑事調查，另有48宗已轉介律政司跟進。