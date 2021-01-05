政Whats噏：政策堅離地　郭偉强倡設立「高官貼地周」

政府施政一直為人詬病，屢被批評政策離地。議員郭偉强就諗到創新嘅方法，建議設立「高官貼地周」，暫停享用官員座駕、唔可以有外傭代勞，萬事都要親手體驗一番啊。

食物及衞生局局長陳肇始今日(5日)話，會探討規管家居內嘅家庭聚會，呼籲市民唔好參與跨家庭聚會。郭偉强就睇唔過眼，喺社交平台發文話高官一向離地，質疑佢哋住緊大屋，就無諗到市民嘅居住環境擠迫，有啲劏房得幾十呎，但住緊成屋人，唔知市民又會點睇陳肇始嘅言論喇。

半年前政府曾實施全日禁止堂食，惹起社會猛烈抨擊。郭偉强話當時同某位朋友閒談，講起政府不斷呼籲市民要保持社交距離，但就無視每日嘅上班時段，公共交通嘅擠迫環境。郭建議香港應該設立高官貼地周，官員唔準坐政府車輛出入，改為要等巴士、迫港鐵、又或者搭電車。同時唔可以有外傭代勞，一切家頭細務都要親手處理。

郭偉强又奉勸政府施政要變革，官員要落區視察情況，聽多啲民意，先可以令政策更加貼地。雖則或會畀人挑剔指「做騷」，但最終交到成績的話，就唔使驚人批評喇。