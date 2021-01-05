政府批3個港島行人通道豁免補地價　銅鑼灣擬建5條天橋

為增加城市的連接性和行人暢達度，政府今（5日）公布，批准3個分別位於金鐘、灣仔及銅鑼灣的行人連接的豁免土地補價申請，其中擬在銅鑼灣建5條行人天橋橫跨利園商場，亦擬建一條有蓋行人路由希慎廣場通往利園商場，此舉有助在改善現時邊寧頓街、禮頓道等一帶路面的繁忙情況。

發展局發言人指，根據促進私營機構提供行人連接通道政策，行政長官與行政會議批准3個分別位於金鐘、灣仔及銅鑼灣，由私營機構遞交的行人連接申請。當中位於銅鑼灣的計劃，是興建5條行人天橋連接利園商場2、3、5及6期與加路連山道地盤，亦擬建有蓋行人路由希慎廣場通往利園商場二期。現時只有一條行人天橋連接利園商場二期與一期，計劃有望可把行人從現恩平道、希慎道、邊寧頓街和禮頓道等繁忙路面分流。

至於金鐘的計劃，擬建1條太古廣場方向與統一中心旁的行人天橋，並在太古廣場旁擬新建一條65米長的行人隧道接駁皇后大道東46-56號的寶華大廈，連同原來計劃265米的隧道，同時申請隧道24小時開放予公眾。

而灣仔的擬建連接，是在現有行人天橋連接美國銀行中心與友邦金融中心，望提供一組更舒適的交替路線連接金鐘港鐵站，讓行人可由灣仔的皇后大道東一直步行到金鐘和中環。

政府於2016年公布政策，豁免因提供行人連接而修訂土地契約所須繳付的補價，以促進私營機構在私人土地上提供行人連接，申請人須承擔連接通道的設計、興建、管理及保養責任和相關支出。政府亦修訂措施，要求申請人在由土地補價豁免獲批的日期起計，為期2年內完成刊憲程序和簽立修訂契約或其他法律文件。有效期一旦屆滿，豁免將失效。