無賴男女搭巴士拒戴好口罩有前科　涉嫌誤導警務人員被捕

警方於本周日(3日)晚約7時，接獲一名男子報案，指有一名女乘客於大嶼山昂平開往東涌巴士上未有佩戴口罩，勸喻期間，報案人與該名女乘客及其同行的男友人發生爭執。警員接報到場，該名女子報稱不適，經治理後拒絕送院，案件由大嶼南分區跟進。有乘客拍下爭執過程，上載到社交網引發網民熱烈討論。

警方其後發現有人提供虛假的個人住址，遂於今晚(5日)9時許，在紅磡區以涉嫌誤導警務人員，拘捕該對姓陳(23歲)及姓林(29歲)男女，並發現2人疑違反防疫令，將向其發出定額罰款通知書。

據悉，涉事男女原來早有前科，過去亦曾因未戴好口罩與人爭執。根據網上流傳的片段，今次發生口角的地點為一間戲院，該對男女因口罩未有蓋住口鼻遭到職員勸喻，女方不服指示舉機拍攝，男子則在旁助陣未見發言。

該名女子在影片中質疑職員並非執法人員，大呼「有飛唔睇得(電影)㗎依家？」當職員解釋無戴好口罩不容入場時，她便要求對方展示相關法例依據，更囂張稱「我逐條同你對」。職員難以招架對方的無賴嘴臉，立即遭譏嘲理解能力有限、無法處理問題，職員有理說不清，只能無奈喪氣表示退票解決，片段亦隨之告終。