港大趕絕連儂牆　裝木製圍板防「播獨」

香港大學學生會學苑昨晚(5日)在社交專頁指出，校方昨日派員至大學街上層，重新將木製圍板裝上曾於去年用作連儂牆的大學街上層枱椅組合，並從大學街上層右側（近學生會大樓一方）開始為攤位掛上植物盆栽，預計校方打算藉此於大學街進行綠化工程，不再供學生將該處作為連儂牆。

學苑又指，校方於2020年10月10日早上，曾因「安全及管理考慮」而決定在2020年10月9日（協議期限屆滿）收回香港大學學生會對攤位的管理權，並下令以水馬圍封連儂牆進行清拆。

不過，行政長官在同年10月6日出席行會時，被問到其作為港大校監會如何處理處於港大校園內涉嫌違反國安法的文宣，行政長官指出大學增加對國家安全的宣傳、教育工作是「責無旁貸」，又稱如校方無能力落實國安法的要求，會有執法機關去處理。當時校方大舉清拆連儂牆的行為，不禁令人聯想到先前行政長官在行會上的發言，令各界質疑港大是為了滿足國安法要求而收回大學街上層攤位的管理權，並藉此清拆集中校園內抗爭文宣的連儂牆，禁止學生再在該址製作連儂牆。