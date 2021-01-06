上海仔棄保匿外國期間　19年3月YouTube拍片　聲稱有雙安保護傘

「上海仔」郭永鴻曾拍片自稱與內地國安、公安有交情，又有本港司法界「契爺」「契媽」關照，可謂中港兩地都有司法保護傘蔭庇。然而，他早年高調開記者會臨時縮沙甩底，又扮病棄保潛逃四處流竄，最終山窮水盡，只能返港嘆孖葉，「以前就笑傲江湖，依家就笑死江湖」!

上海仔在棄保潛逃外國期間，於19年3月拍攝短片放上YouTube，自稱97年香港回歸期間，獲當時廣東省公安廳副廳長接見，向江湖中人散播愛國愛港訊息；至回歸後又獲當時中聯辦警聯辦（應為中聯辦警聯組，2004年升格至中聯辦警聯部）接見，一直為對方提供情報，匯報2008年在港協辦奧運事宜。他自詡一直替內地政府辦事，又自費聘用巴基斯坦人混入在港同鄉進行反恐工作。

不但與內地關係密切，據悉，上海仔更認識本港一對有司法界背景的夫婦，自願做「契仔」。上海仔棄保潛逃期間，「契媽」給他黑卡信用卡消費，曾任暫委法官「契爺」則指點他密謀返港。

雖然聲稱有中港司法保護傘，上海仔卻多次臨陣「走佬」，被譏笑「縮頭龜」。2015年12月他曾高調公布召開記者會，卻於舉行當日臨時取消，變成鬧劇一場，近百港澳及西方媒體記者撲空，原來上海仔早已「着草」離港。

議員葛珮帆指上海仔過往經常吹噓自己有特殊關係，可以凌駕法律之上，行為可恥，她指政府需特別留意，因為事實是法律面前，人人平等，沒有人可以獲得包庇或有特別待遇，並指「要起訴嘅人，政府就要起訴」，否則會誤導市民，以為事件有人恃關係而無事，促警方及律政司檢視有關案件，盡快處理。