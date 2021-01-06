何志平專欄：大戰翻盤

這兩三天是美國的大日子，多事之時。美國總統特朗普除夕飛回華盛頓，撇下百多名他特意請來他那佛羅里達州俱樂部來為他慶祝新年晚會的賓客不理，急速的趕回白宮！眾人皆知此時此刻對特朗普來說，沒有甚麼比1月6日最後翻盤的一擊來得更重要，這不僅是那大寶座終極權力之爭，更是他本人如下台後的前途命運之所繫，各種各樣的訴訟麻煩正在等着平民身份的特朗普而來，各路各派的英雄豪傑亦候着跟他算清新仇舊恨的壞帳。估計特朗普必定會在任期最後的兩周，傾巢而出，背水一戰。

美國南部休斯敦的老朋友「邁斯達」（假名）教授又發來訊息聊及近況，他一再提及他那「餘震」論，說：「兩個月前不是說過不要只管看着地震，餘震可能更厲害，傷亡更慘重！這幾天在電視上看到特朗普的神色凝重，語氣煩躁，情況一定對他不妙。這新年的一開始便有3件重要的事發生了。一是特朗普與喬治亞州的州務卿拉芬斯珀格通電話的錄音曝光了，媒體爭先報道，群眾嘩然！總統在電話裏責怪喬治亞州的官員不支持他找出選舉舞弊的證據，不是個好共和黨人，又威逼他為特朗普『找回』他在該州翻盤所需的11,780票，即使這意味着是違法的行為！他還語帶威嚇的逼迫那州務卿說如不跟隨總統的路線走，他將會有巨大的風險！嘩！這簡直比『水門事件』更具爆炸性！很多學者和政治評論員都認為這可以是彈劾總統的證據。說總統在電話錄音裏的談話語氣，是有組織犯罪集團中的哥兒們交談的方式，而總統就活像黑手黨老闆那樣說話，也表現出不是一個特別聰明的黑手黨老闆。這件事把特朗普對民主價值和制度的蔑視暴露無遺，徹頭徹尾的是個公然濫用權力腐敗的人！」

我毫不驚訝的回說：「只是這次通話被公開曝光而已，可以想像總統是經常這樣的使性子跟幕僚說話的，也不知道有多少議員官員被他這樣的炮製過。」

老教授語鋒一轉的說：「且不說這電話的事。第二件大事可能也與此有關。這周末是喬治亞州兩個參議院議席的選舉，也是民主黨跟共和黨在國會裏爭奪掌控權最後的一戰。民主黨已經長達6年沒有對參議院擁有多數控制權。直到今天共和黨和民主黨各佔50和48席，餘下的是喬治亞州的兩席，如果民主黨能拿下喬治亞州的兩個參議員席位（但該州傳統上支持共和黨），則將在參議院形成與共和黨平分江山的局面：50—50。如果在此基礎上民主黨總統候選人拜登最終入主白宮，則意味着民主黨將有對參議院的實際控制權，因為在投票持平時，兼任參議院議長的副總統將有打破僵局的一票。如能成功如此，則民主黨將權力貫通白宮、眾議院和參議院，便可雷厲風行，政出必成。不然國會便被共和黨握着參議院而拮据難行。所以這次喬治亞州參議院席位的選舉是關鍵的，兩黨都傾盡全力來打這場仗。特朗普的影響力在這時候這地方是幫大忙還是幫倒忙，拭目以待！」

「第三件事應該是這月6日的國會兩院聯席會議確認去年12月14日各州的總統選舉人團票了。」我焦急的問及最新消息。

老朋友有備而來的說：「一如所料，現在預計至少有140名共和黨眾議員和11名共和黨參議員表示，將在當天反對國會認證選舉人團的投票結果！老早便說過餘震的嗎？現在來了！特朗普的策略不是要否決所有州的票，只是要推翻4個搖擺州的票，那拜登便會少於門檻所需的270票，而國會便要進行應急選舉法，每州一票的選出總統來！而特朗普更召集了他的『驕傲的男孩』在議會外遊行聚集打氣。這幾天華盛頓的氣氛緊張到不得了，國民警衞軍也派出來防備騷亂。真的是有怎樣的人民便有怎樣的領袖！因果自負，怪不得別人！」