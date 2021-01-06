東方日報A1：馬道立臨走死撐　駁斥司法改革

近年社會對法官判決標準不一有爭議，批評司法不公及獨大。即將於本周五（8日）離任的終審法院首席法官馬道立昨日舉行記者會，指法官不會想被任何人的政治意見影響，不反對改革司法機構，但認為必須要有理據，難以接受有人只單純不喜歡法庭判決就指「法治已死」。有學者及議員批評馬道立以司法公正作擋箭牌，不願正視多宗具爭議和偏差的判決，形容是自打嘴巴，又指改革司法機構理據充分，直斥馬道立漠視公眾訴求。

馬道立表示，希望市民可尊重司法制度和法治，任何人都可以批評司法機構和法官的工作和判決，但一定要有理據、理由；他不反對改革司法機構，如有地方改善會跟進，但需要給予細節、理由及理據，他指「但如果說我不喜歡你今天的判決、昨天的判決，或明天的判決，所以你要改革，這不是特別好的理由，很多市民會覺得很難接受，如果你意思是次次想打官司時都一定要贏，如果不能贏才要改革，這不是特別好的理由。」

對於「三權分立」原則，馬道立被問到現時其立場時，承認過去提及三權分立用字變成政治爭議，但強調自己只談法律不談政治，香港最需要有司法獨立，《基本法》中有3條條文強調香港有司法獨立，又重申自己立場一直不變，只着重法律問題，至於政治方面是否有變化他則不評論。近年司法機構亦曾多次就部分案件發聲明，馬道立認為有需要向市民作澄清，又指要讓市民了解制度，不論律政司或司法機構都有責任。

他又指擔任終院首席法官10年期間，中央沒有向他或司法機構施壓，而上周獲委任為國安法指定法官，他指獲委任令他有權處理壹傳媒黎智英涉違《港區國安法》案，對此沒有感到慶幸或不快，反而是沒有任何感覺，亦並非對《港區國安法》有信心，只是單純繼續履行法官責任。至於在退休後會否出任非常任法官，馬道立表明不會，現時不清楚退休後會有甚麼工作，留待下個月才思考，又指不擔心因曾處理與《港區國安法》的案件而被制裁。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為馬道立應「早走早着」，臨別還發表如此多言論，言論甚至影響下一任法官，完全是「攪局」。陳又反問馬道立，能否拿出證據證明本地法官公正？他批評，馬道立以司法獨立和司法公正作擋箭牌，惟社會和大眾卻發現多宗具爭議和偏差的判決，甚至連他自己亦推翻下級法官對壹傳媒黎智英保釋的判決，簡直是自打嘴巴。陳又指，任何制度都不能墨守成規，出現問題就需要改革，批評馬道立在任時一直沒有推行司法改革，源於馬道立非常「戀殖」，認為殖民地時代的制度是最完美的，才會拖延改革，為官避事，打算留待下一任處理。

議員葛珮帆認為，公道自在人心，司法是否公平公正，不是馬道立說了算，又指不少市民曾對改革司法機構提出理據，有關理據充分，直斥馬道立現時是對市民意見充耳不聞，屬於死撐。對於馬道立強調司法獨立最重要，葛則指，從司法機構處理對法官的投訴方面，令人有感是司法獨大而非司法獨立，質疑並非公平公正，更憂慮法官是「無王管」。葛又提到立法會曾就設立量刑委員會一事作研究報告，形容建議很相當具體，反問馬道立還需要甚麼細節，才研究改革司法機構。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：