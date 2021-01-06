綠色先鋒：咖啡渣潛力高　回收再造變寶

有人愛咖啡的香醇，有人則視它為工作拚搏的「燃料」，甚麼原因也好，港人視咖啡為重要飲料都是不爭的事實。過往有調查指，港人全年飲用達4億杯咖啡，然而在龐大消耗背後，咖啡渣的處理卻鮮為人了解，大量咖啡渣最終只能被白白扔棄。可幸咖啡渣升級再造的潛力漸被發掘，本港近年亦有機構致力推動回收再造，把它們轉化成肥料、花盆甚至是肥皂等製品，付予價值讓渣滓亦得以重生。

「香港人每日棄置12噸咖啡渣，相等於一架雙層巴士嘅重量，係咪可以拎嚟做啲嘢呢？」社企綠行俠創辦人Peann（譚沛楹）憶述數年前與拍檔投身環保業界，起初嘗試回收廚餘，但由於廚餘包含太多物質，保存期短且大多只能用作堆肥，升級潛力低。直至發現成分單一、易於保存的咖啡渣具較高升級再造潛力，便於2015年起開展「全城咖啡渣回收運動」，向企業及公眾回收咖啡渣以升級再造。

咖啡渣含植物纖維，以它製成的肥皂能起磨砂功效；而咖啡渣亦能充當天然染料，成為紮染的原材料；同時它亦能製作成花盆、肥料甚至洗手液等各式產品。儘管可塑性高，但綠行俠首要解決的是從何取得咖啡渣，特別是機構採用回收收費制，即客戶需付費才會上門回收。Peann表示，此舉曾惹來不少質疑，以回收紙皮為例，客戶提供紙皮可獲現金回贈，但提供咖啡渣反而要付費，確實衝擊不少人的觀念，但Peann解釋，正因要付費，客戶對回收會更為重視，亦更留意咖啡渣的後續轉化過程，同時能確保提供的咖啡渣不會攙雜其他物質，便於再造。而措施亦沒有嚇退客戶，並成功獲多間酒店、公司及咖啡室支持，提供廢棄咖啡渣。

雖然作為一間社會企業需要顧及利潤，但綠行俠並沒忘記其社會責任，其中包括以咖啡渣作切入點，培養大眾回收再造的習慣。故此綠行俠過去舉辦不同工作坊，教授大眾如何以咖啡渣製作手工肥皂、蚊香及肥料等製品。Peann解釋，處理咖啡渣較處理廚餘等回收物更易為人接受，而透過手作方式能勾起大眾對升級再造的興趣，從而轉化為對環保的關注，甚至身體力行實踐環保，「唔係環保啲嘅人先去實踐環保，而係每個人都可以成為環保啲嘅人」。Peann又指，綠行俠會繼續推廣回收再造，希望有一日咖啡渣回收能有如廢紙回收般為大眾所熟知。