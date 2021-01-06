探射燈：南亞小販外傭犯聚　除罩叫賣霸路售貨

自爆疫以來，外傭群組經常出現，但長假期及周末的中區及深水埗卻熱鬧如常。大批南亞人及外傭當無牌小販，擺賣期間不時除罩叫賣及吸煙，旁邊「犯聚」外傭無罩席地進食、傾電話，大增播毒風險。即使長假期間警方及食環署人員加強執法，南亞小販再變陣，改於私人地方擺賣，食環亦無符。

無論禁聚令如何收緊，中環皇后像廣場一帶的南亞小販都如常做生意，有小販穿梭兜售，又有小販擺地攤。當有警員或食環署職員巡邏，小販即收起貨物，直至執法人員離開就故態復萌。近年不少外傭亦趁假日賺外快，以紙箱載貨擺賣，致該處活躍的無牌小販為數有近半百人。

遮打道及雪廠街有不少專為外傭寄貨回鄉的運輸公司，每間公司均聚有20至30人，加上大批貨物，現場水洩不通。幾乎每個周末，警方、海關及外傭團體都有到場巡視，但阻嚇不大。部分小販兜售時沒有戴口罩，有人拉下口罩吸煙；在旁的外傭不少3、4人群集，「攬頭攬頸」影相，又除口罩傾電話，甚至唱歌跳舞等。

聖誕節及元旦後的周末，遮打道及雪廠街擺放鐵馬以防外傭聚集，但不少外傭席地而坐、開心自拍。原本在路中擺賣的南亞小販，則臨時變陣，縮在大廈旁或銀行門口等擺地攤，由於該處為私人地方，食環署人員亦無計可施。

深水埗北河街及南昌街一帶，周末亦湧現至少10檔無牌小販，南亞男子負責把風，印尼女子負責銷售，當有食環署人員行經，男子立即收起貨物站在一旁，女子則四散。現場同樣有運輸公司營運，加上兩旁商舖及食店的人潮，逾百人肩貼肩而行。

立法會議員柯創盛直斥情況不理想，社會忙於抗疫之際，外國變種病毒來勢洶洶，本港若再爆發更多外傭群組，對社會及醫療系統均是雪上加霜。他促執法部門加大力度執法，增加檢控。

由去年除夕至本月3日，勞工處聯同警方及康文署等多個部門，在外傭經常聚集的地方採取聯合行動，共發出51張定額罰款通知書。警方回覆指，就《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（599G章），由3月29日至本月3日，中區警區及深水埗分區分別巡查1,025及1,599次，分別發出211及277張定額罰款通知書；中區警區並作出6宗檢控。

食環署則回覆，由4月至本月3日，就檢控無牌小販宗數及採取聯合行動，在皇后像廣場一帶，分別錄3宗及60次；北河街有19宗及25次；南昌街有5宗及47次。