Dr.東：女士長期經痛勿輕視　慎防子宮內膜異位增不育風險

每月的經痛令部分女士痛不欲生，不少人會選擇戒吃生冷食物或服用止痛藥了事，然而有婦產科醫生表示，長期有經痛的女士有可能是因子宮腺肌病、子宮肌瘤等其他婦科疾病所致，如不理會或有機會令病情惡化，甚至導致不育，呼籲女士若經痛持續，應盡快求醫，同時應定期進行婦科檢查。

經痛者，十常八九。婦產科專科醫生方秀儀表示，女性經痛問題普遍，有研究指50%至90%的女性都曾發生過經痛，當中30%有嚴重經痛問題。經痛可分為兩種，分別為原發性經痛與繼發性經痛，前者因子宮內膜前列腺素分泌旺盛，子宮為了排出內膜的血液及其他物質強烈收縮，導致缺血而產生經痛，常在經期首一、兩天出現。

繼發性經痛或與婦科病患有關，如子宮內膜異位、子宮腺肌病、子宮肌瘤或盆腔炎等。不過，亦可由抑鬱、焦慮等精神問題引起，並以青春期少女、有抽煙習慣、肥胖人士較易有經痛，亦有40歲女士仍有經痛的情況。方指痛楚輕微者可透過熱敷、運動或瑜珈舒緩，亦會透過處方止痛藥。坊間常指避免吃生冷食物、飲薑茶可舒緩經痛，方指未有實質科學根據。

方指臨床而言，大多患者都是痛楚達中度以上，嚴重者會周身無力、肛門墜脹，需卧床休息，更有可能出現休克。她指可透過口服避孕丸，讓前列腺素維持恰當分量，另可口服新型黃體酮素，治療子宮內膜異位所帶來的痛症，亦可考慮戴含黃體酮賀爾蒙的子宮環。她指曾有一名27歲女病人，11歲初來經便一直受經痛困擾，甚至會痛至嘔吐、暈眩。病人一直以為情況屬正常。

病人後來照超聲波發現兩邊卵巢都有俗稱「朱古力瘤」的子宮內膜異位囊腫，最大直徑有6厘米，最後做手術切除及除去瘢痕和粘連後，再沒有經痛，病人又服用黃體酮素降低復發機會。方指子宮內膜異位，即子宮內的內膜組織在子宮外的其他地方生長，如在卵巢、輸卵管以及子宮附近的組織，如不處理或有可能導致不育，建議女士應每年進行一次婦科檢查。

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