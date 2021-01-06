戴耀廷等人為立會初選搞手　國安法生效後退出圖避刑責

民主派及抗爭派在2019年區議會選舉取得大勝後，計劃進一步奪取立法會逾半數議席，以圖透過否決《財政預算案》等方式癱瘓政府運作，迫使政府回應他們的政治訴求。香港大學法律系前副教授戴耀廷、民主動力召集人趙家賢及前議員區諾軒發起「民主派35+初選」，以協調5個地方選區及2個功能界別的參選名單。不過，隨住《港區國安法》在去年6月30日深夜實施，3人相繼宣布退出初選工作，意圖逃避刑責。

反修例風波下，民主派改為採取更激烈的抗爭手法，部分人更聲言與政府「攬炒」。因應民主派在2019年區議會選舉取得大勝，故曾在2016年立法會選舉發起「雷動計劃」的戴耀廷早在2019年12月已提出啟動「雷動2.0」，務求令民主派在原定於2020年舉行的立法會選舉中取得逾半數議席，即超過35席，以取得立法會的完全控制權，並主張否決《財政預算案》等重要法案，從而癱瘓政府。

戴耀廷其後聯同區諾軒提出「民主派35+公民投票計劃」，並委託民主動力承辦，及由香港民意研究所設計投票系統，多個傳統民主派政黨以至抗爭派人士均有參與初選。他們又在去年中發起眾籌，並在全港多區設立多個初選票站，最終有逾60萬名市民參與投票。

不過，隨住《港區國安法》在去年6月30日深夜實施，中聯辦及港澳辦接連發聲斥初選涉違《港區國安法》，戴耀廷、趙家賢及區諾軒相繼宣布退出初選工作，做法被質疑為求逃避刑責。