政府推第4輪院舍員工強制檢測　周五開始為期10天

港府今日(6日)宣布，按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出「強制檢測公告」，規定規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位，僱用並在今年1月18日至27日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於今年1月8日至17日期間接受強制檢測。

港府安排第四輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，將於本周五(8日)開始實施。有關檢測屬指明形式的聚合酶連鎖反應核酸檢測，而進行檢測人士所採取的樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

員工須選擇其中一個途徑接受檢測，包括社區檢測中心、臨時檢測中心或流動採樣站；透過院舍經營者/營辦人自行安排，並由醫護人員或受過訓練的人員採集樣本，或員工自費及自行安排，於認可化驗所進行檢測。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處罰款2.5萬港元及監禁6個月。

另外，社會福利署發言人指出，社署及衞生署會發信通知各院舍有關安排及要求。院舍應提醒員工必須妥為保存載有檢測結果證明的電話短訊通知或檢測結果報告。