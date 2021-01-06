政府年內將提交91項工程涉款逾1800億元　議員斥屯赤隧道配套差

政府預告會在本年度立法會會期內，提交共91項工程計劃予立法會工務小組委員會審議，涉款逾1,800億港元，當中包括12個已於去年獲通過的項目，涉款512億港元。相關工程包括配合新界西北發展的11號幹線等。有議員質疑政府部門早已列出項目的諮詢日期，是「未審議、先決定」，向議員施壓，政府代表則解釋，只是讓議員盡早得知擬議，絕無施壓之意。

財經事務及庫務局的文件列明，本年度預計可提交共91個工程計劃，包括1個整體撥款申請及90個新工程計劃，除去年通過的項目外，其餘有待審議的項目涉款約1,300億港元，總金額逾1,800億港元。文件上亦已列明各項工程計劃，擬諮詢事務委員會的日期。

議員鄭松泰在今早的工務小組會議上質疑，政府趁着議員人數大減，則「予取予攜」，早於未審議項目時，一早擬定諮詢日期，等同是決定未來的通過日期，變相向議員施壓。鄭擔心工程項目太多，將影響工程的質素，例如會出現深水埗主教山配水庫進行拆卸工程時，險拆卸古羅馬式建築的情況，會「一層一層Hea大家」，無法發現存有大漏洞。

財經事務及庫務局副秘書長李文成回應指，是按慣例向委員會提供文件，列出預計提交予委員會的工程計劃，希望讓議員盡早建立初步認知，強調絕非施壓，亦不存在是「未審議先定案」。

議員陳恒鑌提及自屯門赤鱲角連接路北段（屯赤隧道）開通後，元朗每晚均「大塞車」，情況愈趨嚴重。而配合新界西北發展的11號幹線，前期工作需時6年，認為未能配合未來人口。路政署署長陳派明回應，11號幹線工程項目將於今年提交立法會，為研究工程申請撥款，目標是於2036年前通車。

此外，議員周浩鼎則關注大嶼山P1公路大蠔至欣澳段的工程，擔心不能趕至東涌居民遷入前完成工程。周亦指，運輸及房屋局提交「一堆」工程計劃，但欠奉屯門西繞道工程，形容「放喺櫃桶底好多年，不見天日」。

土木工程拓展署署長劉俊傑表示，預計第2階段的P1公路工程，目標於2023年完成研究，其後進行詳細設計及招標，於2025至2026年開展工程，期望於2031年完成。陳派明則指，署方正構思新線路，預計比起屯門西繞道，更能解決區內的交通問題，希望可於今年開始研究工程。