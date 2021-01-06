中大醫院今啟用 首階段提供7項服務 有市民專程拍照留念

中文大學醫院今（6日）起投入運作，是本港第13間私家醫院，亦是全港首間非牟利私家教學醫院。該院首階段提供普通科門診、專科和眼科門診，以及內視鏡等7項服務，其中普通科門診收費約330元。啟用首日，不少市民到場參觀、拍照，有使用服務的病人認為收費合理；有市民則認為同區多一間私家醫院可引入良性競爭。

籌建6年的中大醫院在疫情肆虐時啟用，院方要求所有人士須經醫院大樓入口的「篩查站」進入醫院範圍，並須配帶外科口罩。由於屬試業階段，醫院今日並無舉行開幕典禮，醫院不少員工則在入口的「篩查站」嚴陣以待，為進入大樓的人士作體溫檢測及登記。

梁氏夫婦家住火炭，因感身體有「小小唔舒服」，見醫院距離近，抱著參觀新醫院的心態來使用門診服務，認為價錢好合理，並指對新醫院服務很有信心。

楊生楊太則有朋友在中大醫院擔任顧問醫生，今早特意來慶賀，他們在門口興奮拍照，認為新醫院先進且貼地，認為同區有多一間醫院能引入良性競爭，非常值得慶賀。

至於早前有消息指中大醫院將接收公立醫院轉介病情穩定的新冠肺炎患者，院方正與政府商討計劃細節。

醫院設有510多張住院病床和90張日間床位，也有28間手術室和56間診症室。但首階段只提供7項服務，包括專科門診、普通科門診、心臟檢查、影像診斷、物理治療、內視鏡及眼科門診。醫院今年4月起陸續開設住院病床服務，急症室則要待第3季才投入服務。