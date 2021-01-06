團體促政府盡快修訂宣誓及聲明條例　解除民主派區議員資格

政府計劃今年內修訂《宣誓及聲明條例》等本地法律，以落實全國人大常委會就《基本法》第104條的解釋及《港區國安法》中有關公職人員宣誓的規定。有團體今早(6日)到金鐘政府總部請願及遞信，要求政府立即修訂《宣誓及聲明條例》、《區議會條例》，以及解除民主派區議員資格。

元朗監察議會聯盟發言人司徒駿軒表示，議會現象自「攬炒派」議員上任後愈趨混亂，故要求政制及內地事務局能盡快修訂《宣誓及聲明條例》，令區議員回歸基本，按照《基本法》行事。

屯門議會監察聯盟副發言人巫成鋒批評，「攬炒派」議員過去一年曾參與違反《港區國安法》的活動，包括高舉「港獨」旗幟、辦事處貼有「港獨」標語、舉行反對《港區國安法》的簽名活動，這些行為證明他們並非真誠擁護《基本法》及效忠特區，同樣希望政府盡快修改《宣誓及聲明條例》和《區議會條例》，令議會能重回正軌。

到場接信的議員梁志祥表示，今天在立法會提出的口頭質詢包括《基本法》104條並無涵蓋區議員宣誓，政府至今並無任何表態，他認為區議員收取政府公帑，從事憲政的諮詢工作，但其身份竟然毋須向特區效忠和支持《基本法》，令人費解。

梁續說，《港區國安法》訂明，公職人員包括立法會議員需要進行宣誓，但未有涵蓋區議員在內，認為政府就法例的說明不足，希望當局澄清公職人員的定義。