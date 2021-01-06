立法會工務小組通過逾7億元雨水渠修復工程　惠及12區渠道

立法會工務小組委員會今早(6日)通過修復12個地區的地下雨水渠工程，涉款7億270萬港元；在加路連山道用地興建灣仔地區康健中心，涉款1億6800萬港元的工程亦獲支持。

委員會討論涉款7億270萬港元的地下雨水渠修復工程後，以大比數通過。議員田北辰指出，去年全年本港發出2次黑色暴雨警告信號，留意到觀塘區的水浸問題特別嚴重，「浸咗一半私家車」，居民更指每年均發生同樣的情況。渠務署署長彭雅妮回應指，香港共有5個水浸黑點，明白觀塘的情況嚴重，會不時檢討各區的排洪能力。

議員何君堯則建議署方應加強收集雨水，以達致環保用途。何亦指，此類龐大的基建工程，與香港息息相關，認為署方應就工程，興建教育展覽中心加強推廣，引起下一代的興趣，不是「只做律師，搞政治」，可以「搞實務、作污水重用」。

議員陳恒鑌則關注政府聲稱會將中醫服務納入康健中心，但一邊信誓旦旦，現時卻「唔見影、失晒色」，與之前所說的康健中心概念完全不同。

食物及衞生局基層醫療健康辦事處處長蔡宇思回應指，網絡有30多位中醫師，大多於私人診所提供治療，而多數市民亦傾向到診所，相信可以靠網絡提供者發揮作用。此外，蔡指灣仔康健中心設有多用途治療室，可以視乎情況，利用空間提供中醫服務。