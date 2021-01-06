港府研規管家庭聚會　何栢良：須有充分數據支持

農曆新年在即，港府昨（5日）稱會探討規管家居內家庭聚會，引起各界關注。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（6日）表示，在家舉辦的私人聚會難以規管，亦難界定何謂同住家庭。過去幾周有不少家庭群組的新冠肺炎確診個案，惟大部分涉同住家人，只間中涉及跨家庭聚會，影響人數不多，認為政府推行有關措施前應有充分數據支持。

談到目前的防疫工作時，何認為現時在公眾地方的執法太寬鬆，例如商場的人流管制，不少商場有新年期間有很多「打卡」的影相位，部分市民無排隊或無保持1.5米的社交距離，甚至脫下口罩拍照，造成人群聚集，建議政府要與商場商討人流管制問題。他建議可參與新加坡商場，在地面畫格，要求市民按格與格之間的距離排隊。商場的探熱措施亦要改進，因現時天氣寒冷，人體皮膚溫度低，只量度手掌溫度作用不大。

有專家倡議追蹤密切接觸者的密切接觸者，政府抗疫專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，若確診數字高企，追蹤密切接觸者的密切接觸者數目就會變得很多，較為困難。他認為目標應是盡量找出所有源頭，當源頭不明個案比例低於一成，或可考慮放寬社交距離措施，加上守住關口，才有望將確診數字「清零」。他又建議密切接觸者的密切接觸者毋須檢疫，但要每3日檢測一次。