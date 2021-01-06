逾1300進口冷凍食物樣本檢測呈陰性　港府計劃增加樣本

新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始今早(6日)在立法會上表示，截至去年底，食安中心已抽取逾1,300個進口冷凍食物樣本，化驗結果均呈陰性，食安中心會繼續抽取檢測，計劃會增加樣本，除食物外亦會有貨物；她又指，截至去年12月底，有逾2,200名持牌凍房從業員接受檢測，全部結果為陰性。

議員黃定光擔心，冷凍行業從業員隨時會受感染，關注政府會否將冷凍行業從業員列為強制注射新冠肺炎疫苗的行列。議員柯創盛指，過往有不少經驗，有來源不明的冷凍食物在市面出售，認為冷凍食物如沒有附帶陰性測試證明便入境會造成漏洞，市民或會病從口入，批評政府監管力有不足，關注會否要求提供證明，及增加抽樣檢測的樣本。

陳肇始回覆指，自去年7月起，已為不同特定群組安排自願和免費檢測服務，並於去年11月起涵蓋至持牌的凍房從業員，又指食環署會繼續為凍房從業員提供自願性免費檢測，已接受檢測人士亦可再次檢測，至於葵青貨櫃碼頭指定員工亦獲提供自願免費檢測，截至12月底已檢測11,600個樣本同時機場員工亦可免費進行檢測，名額由500個增至800個。