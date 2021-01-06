經民聯料過年後大量企業倒閉　促僱主僱員停供強積金半年

有政黨預料農曆新年後將有大量企業倒閉，促請政府改善及優化防疫措施。（陳嘉順攝）

新冠肺炎疫情肆虐，香港各行業災情慘重，由多名立法會商界議員組成的經民聯預料，農曆新年後將有大量企業倒閉。該黨促政府改善及優化防疫措施，讓僱主及僱員停供強積金6個月、提升「安心出行」流動應用程序、考慮重新開放部分文化場所等。

工程界議員盧偉國稱，防疫措施對飲食業有所限制，加上中港兩地遲遲未能通關，認為工商業界「未必可以撐落去」。他建議政府提升「安心出行」流動應用程序，包括將市民的新冠肺炎檢測結果以及日後的疫苗接種結果加入「安心出行」中。盧稱倘若使用人數眾多，「安心出行」甚至可視作「健康碼」的用途，惟他認為鼓勵市民使用是政府的責任。

對於不少企業經營困難，商界議員林健鋒建議政府讓不同界別的僱主及僱員停供強積金6個月，認為對雙方的退休保障都沒有影響，促政府立即研究可行性，稱「依家都過唔到又有咩未來呢？」林又建議政府與內地溝通，允許接種疫苗的市民得以往返中港兩地，強調兩地通關才是真係恢復經濟的措施。

議員劉業強指，防疫固然重要，但市民的身心健康都不可忽視，建議政府重啟部門文化場所及戲院，避免市民聚集在行山徑及郊野公園。議員吳永嘉則建議政府全面採用住宅污水系統測試找出隱性帶菌者，以及將餐飲業及娛樂場所的營業時間放寬至晚上10點。