沙田室内兒童遊樂場突結業　500事主共蝕至少數萬元

新冠肺炎疫情肆虐，衝擊各行各業。遊戲機中心、遊樂場所及公眾娛樂場所等因應政府要求，過去1年數度關閉。一間位於沙田石門的兒童室内遊樂場play easy疑因財政狀況不佳，於去年12月底結束營業，多名客人表示該遊樂場事前並沒有知會會員，導致不少會員損失數百港元或以上。消費者委員會指，目前已接獲近百宗有關play easy結業的投訴個案，惟因商戶已結業，未能就此作出調停。有涉事事主表示，目前已知涉及逾500名事主，預計涉款至少達數萬港元甚至以百萬港元計算。

東網今（6日）接獲市民投訴指，位於沙田石門的兒童室内遊樂場play easy於去年12月底，該店鋪在未有通知會員的情況下結束營業。不少會員大感驚訝，並指遊樂場去年11月才推出新一輪優惠計劃，以招募更多家長成為會員。其中一位事主劉太稱，自己於去年6月以500港元加入成為遊樂場的會員，其後每次光顧則可從500港元中扣除。惟她稱，由於至今亦因疫情未受控，只曾帶同子女光顧遊樂場一次，當中餘額尚餘400多港元，認為該公司非常不負責任，更有意在結業前向顧客作出優惠及推銷，令客人血本無歸。她又指，目前已聯絡到500多位事主，估計涉款達數萬港元甚至百萬港元。

消委會回應指，暫時接獲79宗有關play easy結業的投訴個案。消委會稱，由於商戶已結業，未能就此作調停，又稱倘消費者是以信用卡預繳會籍費用，應盡快填妥信用卡公司的退款申請表格，連同付款單據及其他相關文件之副本，遞交予信用卡公司，並要求代為向商戶銀行，退回預繳而尚未使用部分的款項。

東網記者翻查資料，發現該公司已刪除其社交網站專頁，即使今（6日）到報稱的地址視察，亦已人去樓空。