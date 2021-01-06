去年網上騙案近9000宗　議員斥金融騙案無王管　任由股價舞高弄低

近年網上詐騙罪行猖獗，保安局引述警方統計指，截至去年10月31日，警方在過去三年分別錄得6354宗、5157及8843宗網上騙案；損失金額分別為2018年的26億港元，2019年的29億元及去年的24億元。議員張華峰關注金融騙案中，大量苦主被股價舞高弄低致血汗錢盡失，但監管機構如證監會亦未有對近期個別股票不尋常波動採取行動，批評當局不負責任及各自為政。

財經事務及庫務局局長許正宇今早回應議員質詢時表示，金融管理局、證券及期貨事務監察委員會和保險業監管局成立的專責小組一直有定期會面，商討金融科技罪案及網絡保安等。就張華峰不滿有金融騙案苦主求助無門一事，許正宇強調，監管機構及警方無互相推搪的情況。

許指出，各機構之間會定期會面，探討規管等問題，同時亦有發出指引，讓公眾了解騙案性質，未來會繼續有關工作，防範網絡罪案。

至於其他網上騙案，議員陳健波質疑，過去三年騙案增幅巨大，質疑警隊商業犯罪調查科及網絡安全及科技罪案調查科是否有足夠人手處理如此大量個案。保安局副局長區志光解釋，去年騙案大幅上升，是因為當中涉及大量的口罩騙案，高達2400多宗，佔案件的28%，當局會密切留意商罪科及網罪科的資源運用及成效。