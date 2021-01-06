反修例案：網媒女記者涉以身擋警　圖讓同行男子擺脫追截

前年10月31日萬聖節晚上，有示威者於旺角、油麻地一帶聚集，警方期間拘捕多人。一名男文員被指涉嫌拳打追捕他的督察，一名網媒女記者則被指阻差辦公，兩人其後被捕，今（6日）於九龍城法院分別否認襲警及阻撓在正當執行職務的警務人員罪受審。督察作供指於追截涉案男子時被女子阻礙：「令我追截慢咗一秒鐘嘅反應時間」。

男被告譚浚文（24歲，文員）被控於2019年10月31日，在油麻地咸美頓街近彌敦道交界襲擊督察21982；而女被告郭穎彤（24歲，網媒記者）則被控於同日，在上址故意阻礙同一名督察。

現時駐守警察公共關係科傳媒聯絡隊的督察21982，案發時屬西九衝鋒隊第一小隊指揮官。他供稱當晚與隊員坐車在旺角一帶巡邏，及後收到指示，指有人群在登打士街及彌敦道一帶聚集並企圖設置路障，於是前往調查。

他們到達後，見有人扔雜物出馬路，他遂與隊員落車追截，並見有約10人向他們方向跑。他當時見到有一男一女拖着手一起走，兩人看見警車後又加速跑向咸美頓街方向。他於是追上前，拉扯男子的背包着兩人停下。惟男子卻轉身向他出拳，打中他的肩膞及頭，他為避開而向後退了數步，並以警棍打向男子的身體作反擊。

當他與男子糾纏至咸美頓街位置時，同行的女子則動身擋在他與男子中間，又出手阻隔，並大叫「走啊」，令男子一度跑開數步。及後有警長上前協助控制該對男女，即本案中的兩名被告。