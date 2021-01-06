內河船抵港減3成　供港建築材料嚴重受影響

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，由於內地仍然實施嚴緊防疫措施，內地船隻來港後，船員返回內地需進行14天隔離檢疫，令不少內河船在臨近農曆新年不願來港。有業界指出，近日來港內河船已大幅減少2至3成，主要對供港建築材料影響十分大，又稱部分在珠江三角洲沿海地區生產的蔬果及肉類等或會經海路來港，有機會受影響，或需改經陸路貨運來港。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，現時陸路及空運均有相關檢疫豁免，惟海運卻未有，令不少內河船員不願在臨近春節來港，首當其衝受影響是供港建築物料，因不少預製的建築物料均是經海路到港。他指部分供港蔬果及肉類等方面，但因可改用陸路到港，相信影響不大。

他續稱，雖然現時跨境貨運司機需要每日檢測，相信會有困難，但仍能維持兩地物流供應，相反海運至今仍無相關豁免隔離措施。他稱早前已去信廣東省及香港政府，冀海運亦能有相關豁免措施，據悉目前兩地仍在溝通中。他又指疫情打擊本港海運業，業界擔心長遠會影響本港轉口港地位，「生意冇咗可能就唔會再返嚟」。

除內河船外，何又稱世界各地生產供應鏈、運輸鏈亦十分不穩定，去年中起，歐洲及美洲線的海運成本已急增數倍不等，情況更於去年第3季擴展至東南亞地區，「嚴重到以往600美金(約4700港幣)、依家1.3萬美金（約10.1萬港幣）都有」。