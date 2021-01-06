議員批「安心出行」使用率低　斥政府「唔好成日等疫苗」

創新及科技局指「安心出行」流動應用程式至今有43萬多人曾下載程式。

政府去年11月推出「安心出行」流動應用程式，讓市民自行記錄行蹤，協助找出病毒來源。但相關程式推2個月以來，只有逾43萬人下載程式，有議員批評程式使用率低，若不強制使用是浪費心機。

創新及科技局局長薛永恆今午(6日)在立法會回應口頭質詢時表示，至今已逾43萬人下載程式，參與計劃的私營場所由最初1000多間，大幅增加至5.4萬間，政府會透過電視廣告和宣傳短片，繼續推廣和教育市民使用程式，呼籲市民善用科技，記錄出行情況和齊心抗疫。

薛續說，目前已有超過6.5萬個公私營處所參與計劃，當中包括5.4萬個私營場所，執法部門在去年12月2日至今年1月4日期間，巡查超過8.7萬個受599F章規管的處所，分別發出70次和24次口頭警告，以及作出18次檢控。

提出質詢的議員容海恩批評現時使用程式人數少於10%，假如政府不強制市民使用應用程式，則未能發揮作用和浪費心機，強調「唔好成日等疫苗」，又認為當局有責任將程式融入市民生活。

薛回覆指計劃主要目標是便民利民，希望方便市民利用科技應對疫情，政府會加強和業界的合作，又期望透過不同宣傳、推廣和優惠，讓市民善用好相關工具。