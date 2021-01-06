港女子代人買樓不滿被徵買家印花稅　提司法覆核不獲受理

一名香港永久居民女子在2013年初以受託人身份，代另一名永久居民購買及持有物業。稅局根據《印花稅條例》，因她買樓並非代表自己行事，要她支付樓價15%的買家印花稅，金額逾107萬港元。她向區域法院上訴稅局決定不果，去年向原訟庭提出司法覆核申請。原訟庭法官上月聽取她與稅局的陳詞後，今天（6日）頒判詞拒絕受理案件，指她的申請逾時接近4年，而且沒有合理勝算。

稅務局在2016年評定本案申請人黃穎華應繳的印花稅後，申請人隨即向區院上訴，理由是指有關「辣招」向永久居民徵稅，是違反獲《基本法》保障的私有產權。區院駁回其上訴後，申請人向上訴庭申請許可再上訴，當時上訴庭指示她的憲法爭拗，應以司法覆核方式提出。申請人遂提出今次申請。

原訟庭法官周家明今日在判詞表示，稅局在2016年6月評稅，申請人到2020年7月才申請司法覆核，比法定限期遲了接近4年。法官表示縱使其延誤是因接受法律意見所致，但這亦非好的理由；法庭必須全面考慮所有論點與因素後，才能決定是否行使酌情權受理申請。

法官表示，徵收買家印花稅的政策，目的除了是讓本地居民可優先置業外，亦包含壓抑過熱樓市的功能。此目的是有其理據，訂立的措施亦與目的相配。此外法官亦指出，除了本案之外，現時法庭還有11宗針對買家印花稅的司法覆核案等待處理，其中10宗的申請人，都是跟本案申請人一樣代同一個真正買家代買代持有物業，由此可見現時樓市的確出現真正買家用本地居民代持物業的情況。法官認為此情況下，就算措施真的牽涉到《基本法》所訂的產權，其限制亦屬合理。

由於申請人的覆核理據勝算不足，縱使法官認為本案議題具公眾重要性，酌情受理亦不會對稅局造成損失，法官最終仍是決定不批出訴訟許可。申請人更要支付稅局的訟費。