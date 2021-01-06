許智峯潛逃海外　保安局斥行為羞恥虛偽

流亡海外前議員許智峯正被警方通緝，有議員表示，早前有丹麥政客公開承認，為協助許流亡而向他發出虛假的公務外訪邀請函，因此本港會否考慮引用《刑事訴訟程序條例》(第221章)第89條起訴有關丹麥政客。保安局書面回覆指，個案仍在調查，不宜討論細節；但局方其後炮轟許向法庭「講大話」作假理由潛逃，屬「罪加一等」，又形容許「走佬」棄保潛逃，用藉口包括自欺欺人的所謂「流亡」為自己卸責，是羞恥、虛偽的懦夫行為。

保安局指，許智峯是公然棄保潛逃的逃犯，在香港涉嫌干犯不同的罪行而被檢控，包括刑事損壞、不誠實取用電腦、意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪等9項罪行。政府強烈譴責任何企圖逃避法律責任的行為。被通緝以作檢控的人潛離香港均屬逃犯，港府會追究所有逃犯的刑事責任，令他們面對法律制裁。

至於控告外國政客方面，局方指，任何人(包括外國政客)如果涉嫌組織、策劃或協助潛逃的罪行，警方會積極調查，在現有的法律框架下，追究其法律責任。根據該條例第89條， 如某人在海外達成某串謀協議，而該協議作出的行為涉及干犯可在香港審訊的實質罪行，該人如之後在港可因涉嫌干犯串謀罪在香港被檢控。