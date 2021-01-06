區議員涉「播獨」　議員促追究違反宣誓聲明

曾國衞強調若參選人當選後不再維護聲明，已經不符合擔任該公職的條件。（李華輝攝）

政府正研究修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等本地法例，以完善公職人員宣誓等安排。多名議員關注修例內容會否涵蓋《區議會條例》，又批評區議員涉在會議上「播獨」，甚至把區議會變成反政府基地，直指有關行為已違反當初效忠特區政府的誓言，質疑政府為何不取消他們的區議員資格。政制及內地事務局長曾國衞回應指公職人員違反參選時簽署的聲明，便已不符合擔任公職的條件，但政府需要時間研究落實處理違反聲明的機制。

提出質詢的議員梁志祥指出，區議會條例已有規定參選人需要擁護基本法和效忠特區政府，惟不少民主派區議員曾在會議上唱帶港獨訊息的歌區，又在辦事處張貼涉及港獨意識的字眼，形容區議員變成反政府的基地。梁反問既然相關區議員已違反當初效忠特區政府的誓言，為何政府不取消他們的議員資格。

議員麥美娟質疑曾還要研究多久，指曾的任期要完成修例工作也時間不多，批評區議員在會議時間宣揚港獨訊息，還可不可以擔任區議員？

曾國衞回應指參選時已經簽署聲明的公職人員，有責任擁護基本法及效忠特區政府，若相關人士不再維護聲明，已經不符合擔任該公職的條件，惟相關人士雖然違反聲明，但政府需要時間研究落實處理違反聲明的機制。曾又指，研究及草擬條例的工作已經接近尾聲，相信很快就可以提交立法會審議。

議員何君堯則指出現行法例上已有例明公職人員的定義，認為自港區國安法實施至今已有半年時間，曾有責任督導公職人員宣誓，卻遲遲未有作出行動。議員何俊賢亦批評曾過了半年卻仍在研究修例，工作緩慢。何又指即使政府修訂了宣誓條例，亦不能和『不守信用的人講道理』，認為政府需設機制每1年或2年定時檢查公職人員有否違反聲明。

曾國衞重申《港區國安法》要求擔任公職人員就任時需要簽署或宣誓，政府當局亦留意到社會討論區議員是否需要宣誓。他指公職人員的範圍和界定非長複雜，當局會作出研究並適時公布結果，盡快提交立法會審議。