無港青北上升學就業數據　政府被質疑如何推動兩地融合發展

本港失業率高企不下，當中青年失業問題猶甚，有議員今早（6日）在立法會提出質詢，指有調查顯示本港青年願意到大灣區內地城市發展的意欲低，而且表明不願意北上發展的人數更大增至逾半，故希望了解港府有否港青到內地升學就業的數據，以及促進青年對到內地發展的針對性措施。惟當局指，目前並無備存相關數據，只引述內地部門的統計數據指，在2017至18年度約有7000多人在大灣區升學和就業。

提出質詢的議員商界廖長江指大灣區是本港青年未來發展的趨勢，惟近年一直遭到污名化，令港青對北上發展卻步，促請港府制定具針對性的政策，鼓勵青年北上發展。至於紡織及製衣界議員鐘國斌則指，港府會否只是一廂情願地以為內地城市歡迎港青，質疑實情是他們不待見本港青年。而金融界議員陳振英則批評港府竟然連港青北上發展的數據也沒有，何來推動大灣區發展。

政制及內地事務局局長曾國衞回應時重申，港府非常重視推動港青到大灣區發展，又指稍後會研究制定港青到大灣區升學就業的數據庫。曾又承認，自反修例示威後，本港年輕人對國家觀念的認同感不足及存在誤解，指會努力做好相關的正本清源工作。至於勞工及福利局副局長何啟明則指當局正與內地相關部門協商，研究兩地合作推出為港青提供工作機會的計劃，待有詳細內容再公布。