東華承認投訴機制有不足　墮樓事件後校董會投票解僱校長

天水圍東華三院李東海小學中文科女教師林麗棠，2019年在校內墮樓死亡，終年48歲。她的死因研訊今（6日）踏入第5日。時任東華三院學務總主任吳奇壎出庭作供指，會根據指控嚴重及完整性，決定是否受理匿名投訴，又表示投訴並不可能絕對保密，但承認投訴機制上有不足之處，事發後東華三院亦作出改善。

吳奇壎作供指，東華三院一般不會受理匿名投訴，除非指控嚴重或有具體完整的事實。吳解釋這是因為難以確認投訴者的身份、其投訴動機，亦無法知道投訴者所描述的是親身經歷、耳聞目睹抑或第三手資料，因此處理相關投訴需特別小心。

吳強調會檢視每宗投訴，若有需要會作調查並向校董會匯報，讓校董會裁決，並設有上訴機制。由於需要保障及平衡投訴者及被投訴者的利益，也要考慮到實際情況，因此他們不可能對有關投訴絕對保密。吳又認為學務主任周志堅之所以在會見死者後致電給羅，是出於善良及真心，原則上符合基本精神。

吳指出，在時任校長羅婉儀在任期間，除了2016至2017年度外，其餘3個學年均有收到針對她的投訴，內容主要環繞課程改革及工作分配出現問題，令老師工作量增加及無所適從。吳曾就此邀請羅解釋，並要求羅作具體跟進計劃。吳坦言當時無法判斷事件的嚴重性，又表示對事件感到後悔：「林老師嚟搵我，但我唔喺度。起碼畀個機會我處理呢件事」。

吳指，事件令他們得到很大教訓，承認相關投訴機制及讓老師表達意見的渠道上有不足之處。事後東華三院作出了一系列調整，包括成立諮議會，讓老師在校長不在場下，與校董會會面。此外，校董會議程上亦會加插報告投訴事項的環節。而在2019年8月8日，校董會考慮過獨立調查委員會內容及建議後，投票決定將羅婉儀解僱。