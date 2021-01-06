採取「同步招標」加快新工程項目　發展局盼有助減低超支風險

發展局已採用「同步招標」安排的工程項目或顧問服務合約。

政府早前在《施政報告》表示會繼續投資基建，預計未來數年平均每年將投放超過1000億港元。發展局今早（6日）表示，在「振經濟、保就業」的大原則下，當局相信加大投資基本工程可有效支持經濟，加速社會復甦。當局表示，政府已於2020年9月發出內部指引，除個別項目獲豁免外，有關部門在採購所有由基本工程儲備基金款支付費用的工程合約等，須採用「同步招標」安排，以推展加快工務工程項目。

政府在去年9月底提出，當局會在爭取新工程撥款的同時，同步按政府完成的詳細設計和標書招標。發展局局長黃偉綸回應議員書面質詢時強調，在「同步招標」安排下，政府會在取得撥款前或申請撥款期間會展開工程招標或顧問公司的遴選工作，但仍要待取得立法會撥款後才會開展工程或顧問工作。

黃偉綸強調，有關安排有助確保項目得以適時推展，並減低超支風險或避免公共資源在不必要情況下被凍結；而在一般情況下，採用「同步招標」安排的工程項目或顧問服務合約會快約一至兩個季度展開工作。

他又指，發展局已向工務部門發出指引，提醒部門編排工程和顧問合約時須考慮促進中小企業參與的措施，例如將大型工程合約分拆成易於管理的規模，亦不應將不同項目合併於單一合約推出；在可行的情況下，將屬專門工種的工程部分分開招標。

當局又計劃容許中小型承建商參與競投高於其投標金額上限，但工程性質比較簡單的項目，讓包括中小企在內不同規模的公司亦能參與其中；亦將會上調中小型承建商工程合約的投標金額上限，令他們有更多參與基本工程項目的機會。