區議員收逾250滯英港人求助　包括癌症患者及孕婦

英國出現傳播力較強的變種病毒株，港府早前禁止英國航班入境，導致大量港人滯留當地。目前滯留英國的觀塘區議員畢東尼今（6日）表示，他成立的通訊群組，已有250名滯留當地的港人加入，另有數十人個別與其通訊，當中包括須回港覆診的癌症患者及孕婦等，相信滯留人數遠超香港入境事務處所接獲的約210宗求助。

畢東尼在電台節目指出，他所收到的求助個案中，大多是需要回港工作的港人，其次則為須回港覆診的病患，包括癌症患者等，亦有孕婦要回港分娩，暫時未知打算。另外，因應英國停課，寄宿學校亦要關閉，早前有在港的家長向畢東尼求助，擔心無人照顧在英國就讀初中的子女。

畢東尼承認，滯英港人向其求助的用處不大，他們早前亦曾向各個政府部門求助，並表明當局若能提供回港的時間表，願意接受任何防疫措施安排。他引述入境處回覆建議，指滯英港人可先到杜拜「過冷河」21日，其後才回港，惟部分人擔心杜拜情況與英國一樣惡劣，寧願留在英國。