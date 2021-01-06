警搜72個處所拘53名民主派人士　凍結160萬元

警方國家安全處今早拘捕53名民主派人士，與去年組織及策劃35+公民投票初選計劃有關。警方國安處高級警司李桂華表示，警方今日(6日)動員1,000人，包括國安處、刑事總部、總區重案組及機動部隊人員，共拘捕53人，包括45男8女(23至64歲)，其中6人涉嫌組織及策劃顛覆國家政權罪，另外47人涉嫌參與顛覆國家政權罪。警方持法庭手令搜查72個處所，並向4公司發出由高等法院法官簽署的物料提交令，並凍結與案有關的160萬港元。

李桂華指，計劃倡議者早於去年3月倡議35+公民投票初選計劃，要在2020年在立法會全取35席，目的是令香港政府癱瘓；4月提出具體方案，包括「攬炒10部曲」，希望2次否決財政預算案，令特首下台，令政府停擺。6月展開眾籌，7月《港區國安法》已正式實施，惟倡議者續透過社交平台宣傳及舉行論壇，至7月11及12日一連兩日進行投票，並高席宣布選舉結果，以配合策略投票，希望可全取35席。

根據《國安法》第22條，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或其他非法手段作出以下任何事情，而旨在顛覆國家政權，推翻中國中央政權機關或香港政權機關，即屬犯罪。

李桂華表示，案件涉及顛覆國家政權罪，目的是嚴重阻撓破壞香港特區政府，癱瘓香港特區政府令港府不能運作，警方依法展開刑事調查，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕，稍後會公布下一行步行動。又謂，今次調查主要是針對有策略及目的組織計劃的人士，因此在沒有證據的情況下，警方並不會對參與投票的人士作出刑事調查，又稱「主張唔會比人拘捕」。

被問到議員有權根據《基本法》審議財政預算案，李桂華表示，議員當然有權審議預算案，但被捕人士涉嫌宣傳及對外發布，且不由分說、不論任何理由，也要令財政預算案不能通過，令行政長官下台，令政府停擺。他又形容「揸車冇問題，如果揸車打劫就有問題。」

李又謂，警方留意到有兩點值得關注。首先，該計劃得到贊助，金額由4000港元至29萬港元不等，其次大部分與初選的候選人皆簽署了聲明，若輸了不會參與立法會選舉，他反問「咁係咪一個公平，誠實的選舉目的」。

至於向4間傳媒公司提交物料遞交令，李桂華指，是警方向高院法官申請，索取的並非採訪資料，而是有關機構與傳媒之間有交易，警方只當他們是證人。希望他們提供部分資料，以了解相闗資料會否成為證據的一部分，而行動並不涉及採訪資料。