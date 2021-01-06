市民憂無力應付年關　政府稱無意容許提早取強積金款項應急

疫情重創本港百業，不少打工仔收入大減，擔心無力繳付稅項及農曆年關，冀可提早取回強積金部分款項應急。財經事務及庫務局局長許正宇今（6日）指出，經政府內部再三討論，以及考量相關長遠影響後，一致認為不適宜推行有關建議，現階段無意容許市民提早取回部分強積金僱員供款的累算權益。

許正宇回覆議員書面質詢時指出，容許計劃成員提早提取部分強積金款項，以應對短期財政或應急需要，會令累算權益不時流失並失去滾存增值的機會，繼而削弱強積金制度的完整性，難以達致協助勞動人口作退休儲蓄的目的。而政府經內部討論後，一致認為有關建議不適宜推行。

至於會否容許市民使用其強積金帳戶累算權益作貸款擔保，許指出，該建議本質上涉及動用累算權益，同樣會令累算權益不時流失，認為建議不適宜推行。

他又提到，稅務局就暫繳稅設有緩繳安排，納稅人若預計本年度的應課稅入息，將較上年度下跌超過10%，可向稅務局申請緩繳部分或全數暫繳稅，申請手續並不繁複，稅務局將盡量加快審批。另外，當局將豁免把綜援人士的保險計劃現金價值計算為資產，許稱政府稍後會公布詳情，強調會繼續做好防疫抗疫工作，讓經濟活動和市民生活盡早恢復正常。