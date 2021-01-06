野豬滋擾投訴去年有近千宗　漁護署僅為少於一成野豬避孕或絕育

野豬問題困擾本港多年，漁護署今(6日)公布截至去年11月，共接獲920宗有關野豬的投訴，較2019年的1184宗略低，不過，過去3年，全港只有不足一成野豬進行了避孕或絕育，難以解決野豬滋擾社區的問題。

漁護署今日書面回覆立法會議員質詢時表示，由於署方在2019年起停止野豬狩獵隊的行動，現時會將造成滋擾的野豬搬遷到遠離民居的郊野地點，計劃推出以來至去年11月，該署在128次行動中捕獲了666頭野豬，499頭野豬被搬遷到遠離民居的郊野。

另外，署方在2017年底推出野豬捕捉及避孕/搬遷先導計劃，利用避孕疫苗為野豬進行避孕手術，是全球首創的試驗計劃，署方在同期后向296頭野豬進行避孕或絕育，結果顯示，93%的野豬在注射避孕疫苗2至21個月後未有再次懷孕的跡象。至於該署2018年嘗試實地為野豬進行絕育手術，由於過程複雜及需時，在狹窄、地勢陡峭的地方亦難以進行。根據資料，該署現時為大約8.9%野豬絕育。

該署又稱，2019年的初步估算顯示，全港郊野地區有1800至3300頭野豬，預計整體估算工作可於今年完成。

除避孕、絕育以外，漁護署、食環署及環保署找承辦商設計出3款預防野豬或猴子滋擾的垃圾桶，於全港70多個不時受野生動物滋擾的垃圾收集點進行實地測試，設計證實有效，食環署會按實際需要在更多地點擺放。署方又提醒近年野豬滋擾個案的上升主要是與有人餵飼及不當處理戶外垃圾有關，叫市民切勿餵飼野豬。在2019年，涉及非法餵飼野生動物而被檢控個案有36宗，成功檢控者有35宗，最高罰款為2000港元。

根據《野生動物保護條例》，金山、獅子山及城門郊野公園、大帽山郊野公園的部分地區、大埔滘自然護理區、鄰近大埔道之郝德傑道地區，以及大埔道琵琶山段，已被指明為禁止餵飼野生動物的地點，任何人士在禁餵地點餵飼野生動物，最高可被判處罰款一萬元。