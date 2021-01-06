料農曆新年前夕花墟人流多　政府倡攤檔之間設屏障分隔

每逢農曆新年前夕，旺角花墟均吸引大批市民前往購買年花應節。政府決定在下月6日至12日，即農曆年廿五至年初一期間，建議於花墟一帶實施特別交通安排及感染控制措施。當局提倡攤檔之間設立屏障，分隔工作人員與客人，減低傳播疾病風險。若不設屏障，工作人員亦應佩戴面罩。

疫情持續下，政府指市民應避免在公眾地方聚集，但預計仍有一定人流在新年前夕前往花墟一帶。當局強調屆時該地所有人士應全程佩戴口罩，除攤檔工作人員用膳時間外，一律禁止飲食及脫下口罩。政府又建議在適用的情況下，所有攤檔員工可考慮最好於活動開始前48小時內進行病毒檢測。同時指攤檔在可行情況下，可考慮保留訪客及員工名單，包括其個人資料及聯絡方法，有助於需要時追蹤病毒接觸者。

為了有效疏導花墟人流及兼顧店舖上落貨需要，警方計劃在上述日期實施特別交通安排，包括將花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路改為部分時間的交通管制區，除花販卸貨外，所有車輛不准駛入上述路段，而政府、緊急車輛及垃圾收集車輛除外。