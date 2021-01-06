政府正審批電影發展基金計劃　預計製造850個職位

疫情冰封各行各業，政府去年7月推出2億6000萬港元的「電影發展基金」，商務及經濟發展局今(6日)指其中資助電影拍攝的「薪火相傳計劃」，已有5組導演合作組別參與，每部電影資助額約為900萬港元，拍攝工作最快在今年內展開，預計可製造850個台前幕後工作職位。

另外，涉及政府融資共1億港元的「電影製作融資計劃」，在去年12月底共收到8份申請，1份申請已獲批、兩份分別被拒與撤回，現正審核5份申請，業界正籌備至少6份電影計劃書，會在短期內提交電影發展局，預計會有約10部電影製作受惠，申請現延長至今年7月14日截止。而預留了約800萬港元的「劇本孵化計劃」，共收到近1550份申請，現正進行評審工作，初審結果預計於2021年第一季公布。

政府亦透過「防疫抗疫基金」，推出三輪「電影院資助計劃」，由去年初至今，約有30部本地電影已完成或正進行拍攝工作，其中有8部獲「基金」資助。