紅磡寶石戲院大廈強檢現人龍　居民等足1個鐘批安排差

近日不少大廈爆發新冠肺炎群組成為疫廈，政府昨日(5日)把3幢大廈列入強制檢測名單，其中包括紅磡明安街20號寶石戲院大廈A座，當局於今日(6日)下午2時在附近的蕪湖街臨時遊樂場設立採樣站，現場有逾百人排隊接受檢測，形成長長人龍。有居民批評檢測安排差、等候時間長；另有B座居民指，A座與B座大樓相通，認為應把B座同樣納入強檢名單。

寶石戲院大廈不少居民為長者，拄着拐杖到場排隊，見到長長人龍感到煩譟。由於大廈A座與B座相通，不少B座居民亦到場輪候檢測，但由於人龍太長，有職員建議他們到門診取樣本樽或去社區檢測中心，有居民感不滿與職員爭論。B座居民馬女士表示，A、B座相通，居民會走來走去，認為有傳播風險，不明白為何不讓B座居民排隊，並堅持在這個臨時採樣站做檢測。她又指，十分擔心疫情爆發，且外界得知其居住大廈成為疫廈都退避三舍。

到場排隊做檢測的市民林小姐批評，政府的安排有問題，因為只給予市民的檢測限期僅兩日時間，而自己只是碰巧放假才能在時限內檢測，但對於一般上班族或輪更上班的人士，會難以遷就時間。她認為政府應該在大廈派樽，會更方便市民。

居民黃女士帶同3名子女和外傭來做檢測，黃指由於有3名子女，而外傭放假也會外出，故每星期都安排家人做檢測，而日前已經交了樣本瓶，但知道檢測方法或存在偏差，所以前來採樣站做多次。對於檢測的安排，她認為時間短是好事，因為病毒傳染力高，如果做得慢會難以遏止病毒擴散，但無奈人龍太長，預計要排1小時。

另一居民關小姐直斥政府的防疫安排頗為寬鬆，措施不夠強硬，居民做檢測期間可自由出入，始終有傳播風險。居民張先生則表示，排了逾半小時才完成檢測，但認為「慢工出細貨」，最重要是認真採樣，他坦言不太擔心染疫，因大廈確診個案並非變種病毒，認為對年輕人不會特別有害。

當區區議員任國棟指出，寶石戲院大廈A、B座各有200多戶，而確診的2個住戶並非同層，也不是同座向，且互不相識。他續指，自從本月2日出現確診個案後，已有寶石戲院大廈A座居民自行做檢測，並取得證明繼續上班。