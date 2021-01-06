承認參與太子站外集會　英教師印度漢還押候判

前年11月30日晚上，有示威者趁「831事件」發生3個月時到旺角警署外集會，期間一名英國男教師及一名印度漢落網，2人被控參與非法集結罪，他們早前否認控罪，案件原本今（6日）在西九龍法院開審，惟審訊前，2名被告俱認罪。裁判官黃士翔押後至明天判刑，期間將他們還押。

2名被告為22歲印度籍Grewal Harjot Singh，報稱無業；及23歲英國籍Jenkins Joshua David，報稱任職教師。兩人被控於2019年11月30日，在太子道西近彌敦道交界參與非法集結。次被告原另被控管有適合作非法用途的工具罪，指他於同日同地管有94條索帶，但控方撤回控罪。

案情指，2019年11月30日晚上9時許，約100名示威者聚集在太子道西近彌敦道交界，有人用雜物堵路。警方到場並兩度警告在場人士離開，但聚集者沒有理會。

警員掃蕩時發現2名穿黑衣的被告，他們甫見到警員便突然逃跑，警員上前追截結果制服2人。2被告警誡下保持沉默。警方其後翻查傳媒錄影及有關閉路電視片段，發現2名被告俱曾把雜物搬到路上。