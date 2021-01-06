南大嶼海岸保護區屢遭傾倒廢料　團體批執法不力

海洋為珍貴資源，惟位於大嶼山南面海岸線與嶼南道之間、由貝澳伸展至水口的一塊約162公頃的海岸保護區經常有傾倒廢料的活動，導致當區黑點數目不斷增加。去年更涉及8宗南大嶼及南大嶼「海岸保護區」地帶的填土或傾倒廢料舉報個案，惟有團體批評個案宗數屬冰山一角，而且數字未能反映受影響的環境面積，直斥政府執法不力，令生態環境再三受到破壞。

根據發展局的書面答覆，過去3年共接獲逾40宗涉及南大嶼及南大嶼「海岸保護區」地帶的填土或傾倒廢料舉報個案，當中2018年共涉及22宗，2019年涉及12宗，2020年則涉及8宗。

發展局稱，會採取數項措施應對大嶼山的填土及傾倒廢料問題，包括限制新工務工程合約的承建商，不得佔用或租用具生態價值的私人土地；規定東涌新市鎮擴展工程合約僱用的泥頭車，在運送拆建廢料時均不得駛經通往南大嶼的東涌道以及在南大嶼山共6個曾發現非法棄置廢物的地點或其主要出入通道，安裝監察攝錄系統，以協助執法等措施。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑批評，發展局接獲的舉報個案宗數未能完全反映現實，個案未能反映受影響的環境面積，他稱過往曾遇過面積如同3個籃球場般大的生態環境被破壞。

他又指團體去年亦接獲約10宗舉報個案，顯示以上事件僅屬冰山一角。他認爲目前的法例未能有效保護南大嶼，加上各部門互相卸責，同時地政總署亦未有積極跟進相關傾倒廢料問題，變相縱容問題不斷衍生。他又狠批政府對於保育環境一向是空口說白話，擔心類似情況繼續發生，對生態環境造成無可挽救的損害。