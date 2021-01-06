古諮會前委員憂主教山配水庫缺公眾參與　籲開放管弦樂表演

深水埗主教山配水庫清拆工程，被公眾意外發現逾百年歷史具古羅馬特式建築的食水減壓缸，水務署工程即時被煞停，惹來各界批評政府保育工作，古物諮詢委員會前委員林雲峰今(6日)表示，現時缺乏機制讓市民參與保育工作，但過往政府活化計劃被指過缺乏商業元素，最終失敗收場，建議政府向公眾進行廣泛諮詢，又考慮開放用作晨運或管弦樂表演。

資深建築師、古物諮詢委員會前委員林雲峰在電台節目中表示，政府在過往有關古迹保育計劃，民間參與並不多，甚至從未有機制讓市民參與，而現時的《活化歷史建築伙伴計劃》邀請非牟利機構以社會企業形式營運建築物，但往往被指非政府機構於傳統上非保育及營運者的角色，加上缺乏商業元素難以營運。另外，林雲峰又擔心，項目納入計劃需要通過眾多程序，從構思、獲得撥款和實行至少要7至8年。

林雲峰指，配水庫日後可有多個用途，有市民提議用來晨運或管弦樂表演，並希望政府透過廣泛諮詢，了解市民和學會等的意見。他又希望於幾個月內以預約制開放參觀，配合網上工作坊等，讓民間可就保育方案提供意見。

過往透過《活化歷史建築伙伴計劃》的古迹包括，評為一級歷史建築的旺角雷生春，灣仔藍屋建築群等，而最新一期將會發展的有灣仔景賢里、荃灣芳園書室等。