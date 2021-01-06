教大生滋擾港鐵並持傘襲警　官指極可能判監禁式刑罰

20歲教育大學男學生被指前年9月在港鐵樂富站滋擾港鐵列車服務及襲警，他承認一項公眾妨擾罪，但否認兩項襲警罪。經審訊後今（6日）在觀塘法院被裁定其中一罪罪成。裁判官屈麗雯認同被告過往循規蹈矩，但考慮襲警罪名嚴重，成年的初犯者會被判處監禁，即使被告年輕亦相當大可能要接受禁閉式刑罰，故將被告還押至1月20日判刑，期間為其索取更生、勞教及教導所報告。

被告賈雲龍被控於2019年9月2日，連同其他人士在樂富港鐵站作出妨擾港鐵列車服務的滋擾行為，及在上述日子及地點襲擊兩名警員A及B。控方案情指，當日被告於港鐵月台上手持雨傘，見有警員追近便先用上半身撞擊警員A，致A右手疼痛。其後警員B從後攔截被告時，同樣被他撞到，致背部受傷。

裁判官裁決時指，雖然辯方質疑A的書面供詞和庭上證供有出入，供詞中他說被撞右前臂但庭上卻稱被撞上半身，但當時A是遭被告迎面襲擊，故其上半身和右臂都有可能被擊中，說法沒有不能磨合的差異。加上A的說法與其傷勢脗合，因此法庭裁定有關襲警罪成立。

至於另一項襲警罪，裁判官表示B在盤問時改稱不肯定被告有否發力撞他，實際上當時被告正在逃避拘捕，後退時與從後撲上的B相撞，故兩人的身體接觸可以是意外撞上，或是因B撲前才導致。基於控方的指控存有疑點，故法庭裁定該罪不成立。

辯方求情指，被告現於教大修讀運動科學科，他一時衝動及受網上群組號召才犯案，現已知錯和明白影響市民生活，冀法庭輕判。惟裁判官明言襲警罪嚴重，相當大可能會判處監禁閉式刑罰。