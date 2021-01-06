九龍區幹道上班時間平均車速僅20.6公里　創10年最慢

本港塞車問題多年未有解決，近年更越見嚴重。據運輸及房屋局資料顯示，九龍及港島區的塞車情況相當嚴重，其中九龍區主要幹道上午繁忙時間時速僅20.6公里，為10年來的新低；至於港島區下午繁忙時間更加龜速，時速僅18.9公里，意味著打工仔踩單車返工放工，分分鐘快過搭巴士。

運房局今(6日)以書面回應立法會提問，披露過去10年主幹道在上下午繁忙時段的汽車行程時速。在最新統計的2019年數據，整體而言，各主幹道上午繁忙時間時速為28.6公里，下班時間則為30.8公里，遠低於一般主要幹度限速40至60公里的水平。

至於分區方面，有關數據顯示港島及九龍區更是嚴重塞車黑點。九龍區上班時間主要幹道車輛時速僅20.6公里，下班時間亦只有24.4公里；港島區上班時間有21.5公里，下班時間僅18.9公里。新界地區交通相對較為「鬆動」，其上班時間車輛時速有38.3公里，下班時間則有46.1公里。

該局稱會繼續改善交通基建，包括擴展主要幹道及鐵路網絡、透過各項公路和發展項目改善道路設施，以及鼓勵車輛以外的出行方式等。該局稱運輸署正進行「擠塞徵費」研究，亦正積極推展不停車繳費系統，望能紓緩道路擠塞情況。